Durante il suo breve viaggio sulla terra, secondo i vari Vangeli, Gesù rivelò ai suoi discepoli molti grandi segni e prodigi, aggiungendo ulteriori prove che egli era il Cristo, il Figlio di Dio. E uno dei compiti principali, come prova di queste parole, era compiere esorcismi.

Farli era parte integrante della sua missione, come narra Matteo nel suo Vangelo: “Quella sera gli condussero molti indemoniati; e con una parola scacciava gli spiriti e guariva tutti i malati” (Matteo 8:16).

Tra l’altro, ricordava a tutti che era Dio e che gli spiriti maligni non sopportano di stare alla sua presenza.

Ecco quattro episodi dei Vangeli che raccontano questo straordinario potere.

L’uomo dallo spirito immondo

“E subito si presentò nella loro sinagoga un uomo posseduto da uno spirito immondo; e gridò: Che c’entri con noi, Gesù di Nazaret? Sei venuto a distruggerci? So chi sei, il Santo di Dio”. Ma Gesù lo sgridò dicendo: Taci ed esci da lui. E lo spirito immondo gridando a gran voce, uscì da lui. (Marco 1:23-26)

Gesù cura un ragazzo con un demone

E Gesù rispose: O generazione incredula e perversa, fino a quando sarò con voi? Quanto tempo devo sopportare con te? Portalo qui da me. E Gesù lo sgridò e il demonio uscì da lui e il ragazzo fu guarito all’istante. (Matteo 17:17-18)

Un altro uomo posseduto

E da molti uscivano anche demoni, gridando: Tu sei il Figlio di Dio. Ma li sgridò e non permise loro di parlare, perché sapevano che era lui il Cristo. (Luca 4:41)

Gesù guarisce l’indemoniato geraseno

Gesù gli chiese: “Come ti chiami?” Rispose: “Il mio nome è Legione; poiché siamo molti”. E lo pregò ardentemente di non mandarli fuori dal paese. Una grande mandria di porci pascolava là sulla collina; e lo pregavano: “Mandaci ai porci, entriamo in loro“. Così ha dato loro il permesso. E gli spiriti impuri uscirono ed entrarono nei porci; e la mandria, in numero di circa duemila, si precipitò giù per la ripida riva nel mare e annegò nel mare. (Marco 5:8-13)