Comet è infinita, la nuova campagna promozionale mostra un rivenditore irreprensibile e pronto a grandi sforzi pur di convincere gli utenti ad avvicinarsi ai vari negozi sparsi per il territorio, oppure ad affidarsi all’e-commerce proprietario, mantenendo inalterati i prezzi di vendita.

Sono proprio la versatilità e la grande accessibilità i punti di forza della campagna promozionale di Comet, soluzione incredibile con la quale comunque tutti noi possiamo indubbiamente confrontarci, nell’ottica di avere libero accesso ai migliori sconti del momento, dai prezzi bassissimi anche sulla telefonia mobile.

Comet, quanti sconti speciali per tutti gli utenti

Gli sconti di Comet sono assolutamente imperdibili, fino al 4 marzo gli utenti si ritrovano a poter fare i conti con un numero impressionante di riduzioni di prezzo, applicate ad esempio anche su smartphone top di gamma, quale può essere il bellissimo Samsung Galaxy S22, oggi acquistabile da tutti a soli 696 euro. Non mancano ovviamente soluzioni più costose, come il Galaxy Z Flip4, in vendita ad un prezzo di partenza di 896 euro, salendo anche verso i top di gamma di ultima generazione, come i Galaxy S23.

Sempre all’interno del medesimo volantino sono comunque disponibili anche modelli decisamente meno costosi, quali possono essere i vari Galaxy A23, Galaxy A04s, Galaxy A13, Oppo A96, Oppo A16s, Oppo A78, Realme C33, Realme 10, Realme C25Y, Redmi di vario genere, e similari. Tutti questi sconti sono da considerarsi attivi sia in negozio che online, senza differenze o vincoli particolari.