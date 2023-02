I visori per la realtà aumentata e virtuale sono i dispositivi che al momento stanno maggiormente attirando l’attenzione. Le aziende impegnate nella realizzazione dei visori in grado di fondere realtà virtuale e aumentata proponendo agli utenti un’esperienza utente quanto più concreta sono numerose e tra queste impossibile non riconoscere il primato di Apple.

La Mela Morsicata è a lavoro sul suo visore da parecchio tempo e nel mese di giugno potrebbe essere pronta a sfoggiarne le capacità. Samsung di recente ha riferito che in tempi brevi anche lei potrà mostrare al pubblico un primo visore AR e VR e c’è ormai da aspettarsi l’arrivo di altri rivali.

Nonostante le parole soltanto un’azienda, però, ha concretizzato i progetti dando alla luce un visore AR e VR decisamente interessante: Xiaomi.

Xiaomi anticipa tutti e lancia i suoi occhiali smart!

Xiaomi Wireless AR Glass Discovery Edition è il nome del visore rilasciato dal colosso cinese durante la MWC23. Il dispositivo non è ancora pronto al commercio ma presto potrebbe essere ufficiale.

Il visore abbandona il design robusto a cui siamo abituati per presentarsi come un semplice ed elegante occhiale smart dal peso di soli 126 grammi. I due display micrOLED, inoltre, garantiscono una straordinaria qualità d’immagine e appaiono circondati da tre fotocamere: una centrale e una su ogni lato.

Non è chiaro se Xiaomi procederà prima o poi con la commercializzazione dei suoi occhiali smart ma l’idea di poter gestire l’interfaccia tramite il movimento delle mani, di usufruire di un’esperienza realistica e completa, indossando un visore di soli 126 grammi sembra incuriosire i più. Sicuramente a giocare un ruolo fondamentale nella scalata al successo compenserebbe anche il costo finale del prodotto. Si ricorda che, stando alle voci più affidabili, il visore AR e VR di Apple avrà un prezzo di circa 3000,00 dollari!