Gli utenti di età compresa tra i 18 e i 30 anni possono passare a WindTre e richiedere l’offerta Young 5G che, a meno di 10,00 euro al mese, permette di ricevere minuti, SMS e 100 GB di traffico dati per la navigazione

La tariffa è disponibile per tutti i nuovi clienti under 30, che possono attivarla effettuando il trasferimento del numero dal precedente operatore o richiedendo una nuova linea.

WindTre Young: minuti, SMS e 100 GB a meno di 10,00€ al mese!

L’offerta WindTre Young 5G prevede una spesa di rinnovo di soli 9,99 euro al mese e permette di ricevere:

Minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri

SMS illimitati verso tutti i numeri

100 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile

I clienti under 30 possono attivarla accedendo al sito ufficiale del gestore, dove avranno la possibilità di conoscere tutte le possibilità offerte dal gestore, che permette di abbinare alla tariffa l’acquisto di uno smartphone a rate; di ottenere servizi extra; e di modificare la modalità di pagamento tramite la quale sostenere il costo di rinnovo.

La WindTre Young 5G, infatti, è disponibile in versione Easy Pay e quindi con pagamento tramite carta di credito, conto corrente o carta conto. I clienti possono optare per la versione con pagamento tramite credito residuo rinunciando però ai 100 GB di traffico dati previsti mensilmente. In questo caso, infatti, sarà possibile usufruire soltanto di 50 GB di traffico dati per la navigazione in 4G.

Si ricorda, inoltre, che l’offerta è disponibile anche nell’opzione WindTre Young + 5G, che prevede una spesa di 12,99 euro al mese e permette di ricevere:

Minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri

SMS illimitati verso tutti i numeri

200 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile

Anche in questo caso, il pagamento dovrà essere affrontato tramite servizio Easy Pay ma è possibile andare incontro alla spesa tramite credito residuo e ottenere mensilmente soltanto 100 GB di traffico dati per la navigazione.