Uno dei maggiori pericoli a cui ogni utente Android deve prestare costantemente attenzione e senza alcun dubbio costituito dai malwares, i piccoli software dannosi infatti pullulano in rete alla continua ricerca di vittime da infettare per poter trafugare i loro dati sensibili presenti in memoria.

Questa tipologia di software per distribuirsi sfrutta come vettori delle banalissime applicazioni camuffate come app di utility legittime le quali però una volta installate assumono il controllo del dispositivo iniziando a copiare tutti i dati in esso presenti.

Onde evitare questa tipologia di problema il consiglio migliore da seguire è molto semplice, scaricate applicazioni solo da fonti certificate come il play store di Google all’interno del quale i controlli periodici garantiscono un bassissimo rischio.