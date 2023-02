Smartphone Blackview A55 Pro, solo 90 euro e 3 FOTOCAMERE e molto altro

Molto spesso le persone sbagliano perché decidono di acquistare solo smartphone che siano forti del loro nome. Questo non risulta di certo un errore di per sé, ma bisognerebbe molto chiaramente valutare anche alternative dal prezzo più basso che possono fornire un ottimo apporto alla propria giornata e alle proprie abitudini con un telefono tra le mani. Un esempio molto chiaro è quello offerto dalla celebre casa Blackview, la quale propone su Amazon uno dei suoi dispositivi migliori ad un prezzo praticamente ridicolo. Si tratta del suo smartphone A55 Pro, il quale non ha nulla da invidiare a molti altri dispositivi mobili.

Dopo aver visto numerose offerte durante l’ultimo periodo di febbraio, sembra che ce ne siano tante altre in serbo per gli utenti. Le persone potranno infatti affidarsi al nostro canale Telegram ufficiale da 78.000 clienti per non perderne neanche una, compresi i codici sconto i coupon che arrivano in maniera gratuita. Per entrare ora a far parte del canale Telegram, bisogna solo cliccare qui.

Su Amazon uno smartphone davvero interessante: il Blackview A55 Pro è in offerta a soli 96 euro

L’offerta è di quelle che non capitano quasi mai: uno smartphone molto interessante, con 4780 mAh di batteria e uno schermo da 6,52″ in alta definizione, è in offerta oggi su Amazon al 26% di sconto.

Si tratta del Blackview A55 Pro, dispositivo mobile che ha anche una tripla fotocamera da 13+5 megapixel. Il sistema operativo a bordo e Android 11, ed è disponibile anche la tecnologia dual SIM. Il prezzo di vendita e di 96,79 €, con due anni di garanzia offerti da Amazon e dal produttore.