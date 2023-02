Smart TV Hisense da 50 pollici 4K UHD 2022 a 350 euro su Amazon

Oggi su Amazon c’è una grande offerta, la quale riguarda la Smart TV da 50″ di casa Hisense. Avere a poco più di 350 € un dispositivo del genere risulterà un vero e proprio privilegio.

Per avere ogni giorno le migliori offerte del mondo Amazon, il nostro consiglio è sempre il solito: iscrivetevi ora al nostro canale Telegram ufficiale. Di certo non ve ne pentirete. Clicca qui per entrare gratis adesso.

Hisense 2022 da 50 pollici 4K UHD: questa è la smart TV del momento ed è in offerta su Amazon a soli 352,99 euro

Uno degli sconti più interessanti del momento comprende proprio la smart TV Hisense 2022 da 50 pollici. Si tratta di una televisione dotata di un’ampia diagonale di visione, la quale può vantare al suo interno svariate tecnologie che consentono quindi un’esperienza di altissimo livello a tutti gli utenti che decidono di acquistarla. Basata su un supporto unico che si estende al centro in basso alla Smart TV, il dispositivo mette a disposizione una risoluzione in 4K ultra HD ma soprattutto il supporto alla tecnologia HDR10+.

C’è poi anche la possibilità di usufruire di tecnologie molto utili come i controlli vocali che includono anche Alexa, il celebre assistente vocale di Amazon. Inoltre è disponibile la tecnologia Dolby Vision. Anche se non bisognerebbe dirlo, visto che si tratta di un’ovvietà, la Smart TV in questione è adatta a ricevere i canali codificati dal nuovo standard DVB-T2.

Il prezzo è davvero eccezionale visto che è scontato del 18%: la Smart TV in questione viene offerta da Hisense su Amazon a soli 352,99 euro. Per acquistarla bisogna solo aggiungerla al carrello.