Raramente ci siamo occupati di aumenti e modifiche contrattuali da parte di un operatore mobile virtuale, un ulteriore segnale del periodo complesso in cui stiamo attualmente vivendo.

Invece oggi vogliamo ricordarvi che, con l’arrivo del mese di marzo 2023, arriveranno anche alcuni aumenti annunciati nelle scorse settimane dall’operatore virtuale PosteMobile.

PosteMobile: nuovi aumenti in arrivo

Le motivazioni sono simili a quelle che abbiamo visto per gli operatori mobili “tradizionali”: scenari nazionale e internazionale profondamente trasformati, l’aumento dei costi sulla filiera dei servizi di telecomunicazioni, ma anche l’esigenza di garantire costantemente all’utenza elevati standard di innovazione e di qualità del servizio.

Per questi motivi, quindi, la decisione di aumentare tre offerte della gamma Relax di 1 neuro al mese, da tempo non più sottoscrivibili. La rimodulazione verrà applicata a partire dal 22 marzo prossimo. Le offerte che subiranno gli aumenti, come anticipato anche dall’operatore nelle ultime settimane, sono la Relax 100, Relax 20, Relax 20 Special.

Tutte queste offerte, come appena annunciato, aumenteranno di 1 euro al mese, almeno per il momento. Tutti i clienti impattati dalla rimodulazione hanno il diritto di recesso e disdire dal contratto senza costi di disattivazione o penali. PosteMobile specifica che i clienti che hanno intenzione di effettuare la portabilità verso un altro gestore non dovranno presentare alcuna richiesta: il recesso verrà riconosciuto in automatico, senza doverlo specificare durante la fase di passaggio.