Nei giorni precedenti, al Mobile World Congress 2023, Google ha rivelato una serie di nuove funzionalità in arrivo per i dispositivi Android, mostrando il suo continuo investimento nel rapporto di collaborazione tra Android e i partner strategici per costruire l’ecosistema multi-dispositivo di Android.

Migliorare la connettività, la produttività, l’accessibilità e il divertimento su tutti i dispositivi

Qui di seguito sono riportati i 9 nuovi aggiornamenti per Android e Wear OS a dimostrare come Android fornisca continuamente miglioramenti e nuove funzionalità per rendere i dispositivi e le app di Google sempre più performanti nel tempo:

Consentire la produttività sui dispositivi

aiuterà a gestire gli appunti e a spuntare le voci dagli elenchi di cose da fare dalla schermata iniziale, visualizzando promemoria, colori di sfondo e immagini. Inoltre, Google Keep lancerà due nuovi comandi rapidi per lo smartwatch Wear OS che

Per commentare i PDF nell'app Google Drive per Android è sufficiente utilizzare un pennino o toccare lo schermo. Gli utenti possono essere creativi nel prendere appunti provando diversi tratti di inchiostro o utilizzando uno strumento evidenziatore.

Miglioramenti dell’audio

Per migliorare la qualità delle riunioni, Google Meet offre la cancellazione del rumore durante le call su un maggior numero di dispositivi mobili Android, filtrando il rumore di fondo. Con un solo tocco, gli utenti potranno collegare nuove cuffie Bluetooth al proprio Chromebook utilizzando la funzione Fast Pair. I Chromebook quindi si collegheranno automaticamente anche alle cuffie già configurate con un telefono Android.

• Nuove emoji da condividere con la famiglia e gli amici

Android sta rilasciando nuove combinazioni di emoji su Emoji Kitchen disponibili come adesivi tramite Gboard. Creare mix e combo e condividerli con amici e parenti per esprimere lo spirito di squadra 🏀 e i colori della primavera 💐🌼.

Per aiutare a confermare le transazioni in negozio su Google Wallet, Android sta condividendo nuove divertenti animazioni "tap-to-pay" come allegri pinguini e molti altri, quindi assicuratevi di tenere gli occhi aperti!

condividendo nuove divertenti animazioni “tap-to-pay” come allegri pinguini e molti altri, quindi assicuratevi di tenere gli occhi aperti!

• Personalizzare il proprio Android