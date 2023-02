Il colosso Motorola ha recentemente presentato un concept molto interessante di un nuovo modello di smartphone arrotolabile. I telefoni pieghevoli sono aumentati in termini di vendite nel 2022, contrariamente al resto del mercato degli smartphone.

Motorola ha presentato una nuova categoria di prodotto completamente funzionante: lo smartphone arrotolabile. Scopriamo insieme tutti i dettagli a riguardo.

Motorola presenta lo smartphone arrotolabile

Anche se al momento si tratta solo di un concept, il dispositivo funziona perfettamente e offre una ventata di novità in un mercato troppo uguale a se stesso ormai da anni. Può essere visto come un dispositivo alternativo al Galaxy Z Flip di Samsung o alla serie N Flip di Oppo. La differenza è che hai sempre accesso allo schermo e ai suoi contenuti.

La dimensione predefinita è di 5 pollici, ma se ti occorre più spazio ti basta premere un tasto e lo schermo si estende fino a 6,5 pollici. Lo schermo si arrotola verticalmente e non in orizzontale. Come spiegato da Motorola, la motivazione alla basa di questa scelta è la praticità d’uso e la familiarità che gli utenti hanno rispetto agli schermi verticali. In pratica, secondo Motorola, l’approccio dei pieghevoli è più da “tablet” e quindi meno utile per la maggior parte degli utenti.

Estendendo il display verticalmente, si ha più spazio per le applicazioni dei social media, e allo stesso tempo ti basta ridurlo per avere un telefono più compatto in tasca. Inoltre, puoi sempre usarlo come un normale telefono ruotando il dispositivo orizzontalmente per goderti i contenuti video. L’altra caratteristica interessante relativa a questo display arrotolabile è quella di poterne utilizzare una parte come schermo secondario.