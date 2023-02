I melograni sono disponibili principalmente tra i mesi di ottobre e gennaio e sono ricchi di antiossidanti e altri importanti nutrienti.

Sfortunatamente, molte persone non sanno come mangiare i melograni e decidono di evitare il frutto a causa di come deve essere tagliato. Puoi risparmiare tempo e fatica acquistando o mangiare direttamente i semi per uno spuntino nutriente.

I semi di melograno sono racchiusi in piccole gocce rosse simili a gioielli chiamate arilli. Il materiale all’interno degli arilli è aspro e succoso e circonda i semi bianchi del frutto del melograno.

Quando un melograno viene tagliato, potresti presumere che gli arilli siano i semi, ma questo è un malinteso. Gli arilli e i semi bianchi croccanti sono le uniche parti commestibili del melograno. Sì, quindi i semi di melograno sono commestibili.

Ecco quanto calorie hanno

Puoi mangiare l’intero seme di melograno, infatti è più facile mangiare i semi di melograno insieme agli arilli. È completamente sicuro masticare e inghiottire i semi insieme ai succosi arilli e potresti semplicemente goderti le variazioni di consistenza.

Tuttavia, non devi mangiare i semi se non ti interessa la consistenza. Invece, puoi sputarli come faresti quando mangi angurie senza semi o agrumi.

I semi di melograno racchiusi in succosi arilli costituiscono una scelta alimentare ipocalorica e ricca di antiossidanti. Secondo l’USDA, una porzione da 1/2 tazza contiene 72 calorie, insieme a 3,5 grammi di fibre e il 10 percento del valore giornaliero della vitamina C antiossidante. Un’ottimo rimedio quindi anche per influenze e raffreddori, molto frequenti in questo periodo.