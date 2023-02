Fra le varie opzioni telefoniche al momento disponibile, gli utenti hanno a disposizione anche varie offerte mobile di Lycamobile. L’operatore telefonico virtuale, in particolare, ha da poco decido di rendere disponibile una nuova offerta di rete mobile rivolta principalmente a chi richiederà la portabilità del proprio numero da altri operatori. Questa offerta si distingue soprattutto per l’elevato quantitativo di traffico dati per navigare pari ad addirittura 200 GB.

Lycamobile, nuova offerta low cost con ben 200 GB di traffico dati per navigare

Nel corso delle ultime ore l’operatore telefonico virtuale Lycamobile ha reso disponibile una nuova offerta mobile di portabilità. Come già accennato, questa offerta si distingue soprattutto per la grande quantità di traffico dati che gli utenti avranno a disposizione per navigare.

Nello specifico, si tratta della nuova offerta mobile denominata Lycamobile Port In 8,99. Questa offerta include ogni mese fino a ben 200 GB di traffico dati per navigare ma non solo. L’offerta include anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti i numeri. Il costo per il rinnovo mensile di questa offerta è di 8,99 euro.

L’offerta in questione è rivolta a tutti gli utenti che richiederanno la portabilità del proprio numero da specifici operatori. Tra questi sono compresi Iliad, CoopVoce, Daily Telecom, Digi Mobil, Fastweb, PosteMobile, CMLink Italy, Foll-In, Green Telecomunicazioni, MUND_GSM, NTmobile, NV Mobile, Noitel, Optima, Ovunque, Plintron, Rabona Mobile, Tiscali, 1Mobile, Welcome Italia, WithU, ENEGAN S.p.A., Spusu, Wings Mobile Italia, Feder Mobile, Élite Mobile, Italia Power o Conexo Technologies.