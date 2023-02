Le prime immagini raffiguranti quello che potrebbe essere il design di iPhone 15 Pro si sono fatte strada offrendoci la possibilità di farci un’idea di quelle che potrebbero essere le novità introdotte da Apple.

I file CAD nei quali appare il dispositivo rivelano soprattutto la presenza di un display aggiornato, con cornici laterali ancora più sottili e meno ingombranti ma fanno anche riferimento alla presenza di sensori fotografici rinnovati e all’arrivo di una porta USB-C.

Le informazioni sui prossimi melafonini non sono però finite. Pur essendo ancora parecchio lontani dal lancio ufficiale, una voce ha svelato l’arrivo di un iPhone 15 Pro in una colorazione inedita.

iPhone 15 Pro arriverà anche in rosso scuro!

Il portale 9to5Mac.com, in collaborazione con Ian Zelbo, ha realizzato delle immagini che, tenendo conto di quanto riferito da una fonte vicina a Apple, permettono di ipotizzare come sarà il nuovo iPhone 15 Pro in rosso scuro.

L’immagine non riporta tutti i dettagli previsti e alcune delle novità già anticipate e previste sui melafonini in arrivo potrebbero non essere riportate in modo accurato. Quanto realizzato mira esclusivamente a offrire uno sguardo su quella che sarà la nuova colorazione del dispositivo. La fonte, inoltre, ha svelato che tra le intenzioni di Apple potrebbe esservi quella di rilasciare i modelli base anche nelle colorazioni rosa e blu chiaro.

Essendo ancora parecchi i mesi che ci separano dal debutto ufficiale, non è da escludere la possibilità che Apple possa modificare i suoi piani e che quanto emerso fino ad ora non corrisponda alla realtà dei fatti.