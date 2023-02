Delle tantissime illusioni ottiche di cui vi abbiamo parlato nell’ultimo periodo, ne esiste una particolarmente interessante, in questo caso però non si tratta di una immagine creata da uno psicologo o scoperta in anni precedenti, bensì di una creazione appositamente studiata per nascondere al suo interno un altro animale.

Dopo avervi raccontato in lungo e largo come ragiona il nostro cervello, oggi vi vogliamo mettere alla prova e lanciare un guanto di sfida per comprendere fino in fondo la vostra acutezza nell’osservare da vicino un qualsiasi scena. Nell’immagine inserita poco sotto è stato nascosto un animale aggiuntivo rispetto all’uccellino in primo piano, riuscite a trovarlo? niente di troppo astruso o difficile da vedere, bastano solamente astuzia ed arguzia per dare una risposta alla domanda.

Illusione Ottica, il trucco dell’uccellino

L’immagine è stata caricata su TikTok da Rana Arshad un utente che ha voluto apertamente sfidare i propri follower, concedendo agli stessi solo 20 secondi per individuare l’animale nascosto. Questa inquadra un piccolo uccellino, posto come dicevamo in primo piano, con qualcosa nel becco. Di cosa si tratta realmente? leggendo i commenti nella maggior parte dei casi è stato individuato essere un pezzo di formaggio, ma se fosse qualcosa di differente?

Questo è un chiarissimo esempio di illusione ottica che gioca con la percezione visiva dell’individuo, la quale punta ad ingannare la nostra percezione, lasciando intendere un qualcosa che in realtà non esiste, ed andando difatti a nascondere tutto il resto. E voi, avete scoperto quale secondo animale si cela? fatecelo sapere nei commenti!