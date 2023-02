Canone Rai gratis, l'unica strada legale percorribile

Canone Rai gratis non è pura utopia o la classica fake news che si può leggere in rete, ma la realtà con la quale moltissimi utenti anche nel 2023 si scontrano in modo assolutamente positivo, la richiesta di esenzione è possibile, sebbene sia necessario soddisfare determinati requisiti.

Il canone Rai è la cosiddetta tassa di possesso di un apparecchio televisivo, una imposta lanciata nel lontano 1938, ed oggi pagata da ogni singolo consumatore a rate nella propria bolletta dell’energia elettrica, suddivisa in 10 rate da 9 euro l’una, per un totale di circa 90 euro.

Scoprite quali sono i nuovi codici sconto Amazon gratis, li avete solo su questo canale Telegram, con innumerevoli offerte speciali quasi gratis.

Canone Rai gratis, quali sono gli utenti esenti

Pochi sanno che di base tutti gli utenti possono richiedere l’esenzione dal pagamento della tassa, a patto che non siano in possesso di un televisore all’interno dell’abitazione. Rispettando tale requisito, sarà possibile scaricare dal sito dell’Agenzia delle Entrate il corrispettivo modulo per richiedere la totale esenzione dal pagamento, entro il 31 gennaio, oppure uno sconto del 50% entro la fine dell’estate.

Gli altri consumatori che invece rientrano nella categoria che può godere dell’esenzione, non sono altro che i soliti over75 con alle spalle un reddito famigliare decisamente ridotto, a conti fatti non deve superare annualmente gli 8000 euro. Attenzione però, in tale cifra devono essere coinvolti anche gli eventuali altri membri dello Stato di Famiglia, ciò sta a significare che complessivamente il reddito non deve andare oltre gli 8000 euro, non sul singolo individuo che ha effettivamente compiuto più di 75 anni.