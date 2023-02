Canone Rai e Bollo auto, quando le due tasse sono completamente gratis

Canone Rai e bollo auto sono le due tasse più controverse degli ultimi anni, tantissimi utenti a tutti gli effetti non vorrebbero versarle legalmente, ma come fare per non dover pagare nemmeno un centesimo? presto detto, vediamo di capire quali utenti rientrano in tali categorie.

Parliamo prima del canone Rai, la tassa che tutti i possessori di un televisore devono effettivamente versare allo Stato, mediante il pagamento delle 10 rate da 9 euro l’una, addebitate in automatico sulla bolletta dell’energia elettrica. Gli unici che possono richiedere l’esenzione sono gli over75 con un reddito famigliare annuo inferiore agli 8000 euro, ma allo stesso tempo è possibile richiederla anche nel caso in cui non si sia in possesso di un televisore all’interno della propria abitazione. Attenzione però a non fare i furbi dichiarando il falso, poiché potreste rischiare sanzioni salatissime.

Bollo auto e canone Rai, gli utenti possono anche non pagarli

Per quanto riguarda il bollo auto la situazione è leggermente più complessa, poiché non è una tassa riscossa dallo Stato, ma dalle Regioni, le quali potrebbero applicare condizioni differenti. In via generale vi possiamo comunque dire che gli unici esenti sono i possessori di un’auto elettrica, ancora meglio se appena acquistata, perché generalmente è prevista l’esenzione per i soli primi 3/5 anni di vita del veicolo. Ad oggi solamente in Lombardia ed in Piemonte, l’esenzione è stata estesa per tutta la durata del possesso della vettura in oggetto.

Tutti gli altri utenti dovranno comunemente pagare il bollo auto, recandosi in tabaccheria o presso gli sportelli della banca, versando il dovuto su base annuale.