Bollo auto addio, questi utenti non lo pagheranno mai

Quanti di noi non vorrebbero rientrare tra gli utenti che non pagheranno mai il bollo auto? penso tantissimi, va detto che esiste una piccolissima porzione di consumatori che possa effettivamente rientrare in tale categoria, ma che allo stesso tempo sono necessarie importanti considerazioni.

Prima di tutto cerchiamo di fare luce su cosa effettivamente sia il bollo auto, questi è una tassa che deve essere versata da tutti i possessori di un veicolo, sia esso auto o moto, su base annuale, direttamente proporzionale alla potenza dello stesso, espressa in kWh. Il versamento avviene in un’unica soluzione in tabaccheria o in banca, con pagamento alla Regione di appartenenza.

Bollo auto, quali utenti hanno l’esenzione

Di base non esiste una via legale per non pagare il bollo auto, per quanto riguarda i possessori di un’auto termica, anche se provaste a fare i furbi, evitando il pagamento, potreste incorrere in sanzioni pesantissime, e comunque prima di rottamare o effettuare un passaggio di proprietà, sareste obbligati a versare tutti gli arretrati (con tanto di mora).

Essendo una tassa comunque regionale, è altresì complesso elaborare linee guida universali, generalmente possiamo comunque dire che i possessori di un’auto elettrica sono esenti dal pagamento per i primi 3/5 anni dall’acquisto, solo nelle regioni Lombardia e Piemonte, tale esenzione viene estesa per tutta la “vita” del veicolo.

Il consiglio che vi possiamo dare è di controllare il sito della Regione di appartenenza, dove potrete trovare tutte le informazioni del caso.