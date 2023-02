WhatsApp ha recentemente subito un nuovo aggiornamento molto interessante, con il quale è stata introdotta una funzione estremamente desiderata e richiesta dal pubblico, un qualcosa che viene ripreso direttamente da Telegram, e che porta con sè una utilità che semplificherà di molto la vita dei consumatori.

Il dualismo tra WhatsApp e Telegram prosegue anche nel corso del 2023, le due applicazioni più famose di messaggistica istantanea, continuano a convincere con funzioni sempre più all’avanguardia e complete, che permetterebbe loro di vincere sulla diretta rivale. Al momento in vantaggio troviamo Telegram, più avanzata appunto in termini di funzionalità, ma basta pochissimo all’app di Meta per accorciare le distanze.

Iscrivetevi il prima possibile al canale Telegram di TecnoAndroid, troverete offerte Amazon con i coupon gratis e tantissimi sconti speciali.

WhatsApp, ecco quale è la nuova funzione

La nuova funzione che WhatsApp ha effettivamente deciso di introdurre permette agli utenti di creare una chat privata con sé stessi, in altre parole permettere la creazione di una chat che risulta essere accessibile solamente dai dispositivi collegati direttamente all’account, all’interno della quale poter inviare messaggi di testo, allegati, file o immagini.

Di base è un qualcosa di molto utile, più che altro perchè amplia la possibilità di condivisione privata, in altre parole l’utente si ritrova a potersi auto-inviare allegati, facilitando la condivisione ad esempio da PC a smartphone, o viceversa, senza dover fare affidamento su servizi di cloud o un collegamento diretto tra le parti.

La funzione di cui vi abbiamo parlato è disponibile per tutti su Android e iOS.