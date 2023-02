Unieuro ha rinnovato la sua selezione di offerte lanciando il nuovo volantino (disponibile sia in formato cartaceo che online), che contiene anche vari sconti su console e videogiochi. Curiosi di scoprire cosa offre? Ecco tutte le promo a cui puoi accedere in anteprima.

La selezione delle offerte proposte da Unieuro è piuttosto vasta e completa, ma questa volta sembra che le offerte siano concentrate tutti sui princiapli sistemi di home gaming.

Come prima segnalazione, è presente una Nintendo Switch OLED in bundle con un gioco a scelta tra Pokémon Viola e Pokémon Scarlatto al prezzo promozionale di 389,90 euro anziché 409,90 euro.

Presente anche Pokémon Scarlatto e Violetto Special Edition per Nintendo Switch OLED a soli 399,90 euro anziché 419,90 euro. Tra i giochi scontati invece troviamo The Legend of Zelda: Breath of the Wild a 55,99 euro invece di 69,99 euro e il sempreverde Pokémon Arceus Legends a 49,99 euro invece di 59,99 euro.

Spazio alla next-gen

Per chi invece ha deciso di passare alla next-gen, troviamo in offerta speciale anche la Xbox Series S, la piccola console di Microsoft che si può trovare ora a soli 279,90 euro invece di 29,99 euro. Mentre per quanto riguarda la PS5, troviamo solo il gioco Gotham Knights che in questo momento è in offerta a 29,99 euro grazie ad uno sconto del 59 %.

Puoi consultare l’elenco completo degli sconti su console e videogiochi dal volantino Unieuro recandoti sul sito o andando direttamente in uno store aperto. La promozione rimarrà attiva fino al 2 marzo ed è soggetta ad esaurimento scorte, quindi se avete individuato qualcosa di interessante si consiglia di approfittarne subito.