Ci sono ancora molte persone che ricordano la questione del vestito. È blu e nero o bianco e oro? Un’illusione ottica che fa fatto il giro del mondo.

A quanto pare, persino gli scienziati erano confusi sul motivo per cui le persone vedevano due cose completamente diverse. Nel complesso, tuttavia, questa controversia ha fatto luce su una verità fondamentale: il tuo cervello non sempre riesce a comprendere la realtà. Sebbene i nostri cervelli siano capaci di imprese straordinarie, non sono così infallibili come ci piace pensare.

I nostri cervelli filtrano un costante tsunami di stimoli e mettono insieme le parti importanti per ricreare ciò che conosciamo come realtà. E fanno tutto questo quasi in tempo reale, il che è davvero impressionante. Ma ecco il punto: una grossa fetta di ciò che consideriamo “realtà” vive solo nei nostri cervelli.

Ecco come ci ingannano

Lo sappiamo perché i ricercatori hanno escogitato modi per ingannare costantemente i nostri cervelli facendogli vedere cose che in realtà non vedono. Questi piccoli fenomeni sono noti come illusioni ottiche.

Dai un’occhiata a queste illusioni ottiche per capire di cosa si sta parlando. Si pensa che il cervello abbia una propensione verso l’ordine e gli schemi regolari ma in realtà si occuperà di “risolvere” i problemi ai lati.

Quando stai guardando un’illusione ottica che sembra si stia muovendo, i recettori degli occhi sono così stimolati che continuano a formicolare. In questo caso, compensano eccessivamente con colori complementari (cioè il bianco solido e vivido diventa nero, oppure l’arancione diventa blu e il blu diventa un misto tra viola e rosso).