TCL, azienda pioniera nella tecnologia dei display e nelle esperienze smart e di qualità a prezzi accessibili, annuncia al MWC 2023 diversi nuovi prodotti, tra cui smartphone, tablet e device connessi. Il lancio in Europa della Serie TCL 40 rafforza la missione del marchio di rendere accessibile a tutti la connessione 5G con il modello TCL 40R 5G e la continua democratizzazione della tecnologia 4G supportata dagli smartphone TCL 40 SE, TCL 408, TCL 406, TCL 405 e TCL 403.

MWC 2023: l’arrivo di TCL NXTPAPER 11 e TCL TAB 11

La visione di TCL di creare una connessione veloce e accessibile vede anche il lancio globale di due nuovi tablet 4G: TCL NXTPAPER 11 e TCL TAB 11.

“I nostri clienti sono al centro di tutto ciò che facciamo. In ottica di miglioramento delle nostre tecnologie, e in seguito alla raccolta dei feedback da parte degli utenti, abbiamo introdotto importanti aggiornamenti delle prestazioni e dei display con TCL NXTURBO e TCL NXTPAPER 2.0″, ha dichiarato Aaron Zhang, Chief Executive Officer di TCL Communication. “Questi aggiornamenti fanno sì che dispositivi come TCL NXTPAPER 11 e i nuovi smartphone della Serie TCL 40 siano performanti al massimo, sostenendo il nostro obiettivo di democratizzare la tecnologia. Inoltre, le solide partnership con gli operatori che portiamo avanti da anni, ci aiutano a realizzare la nostra missione di fornire il 5G a tutti“.

Serie TCL 40

La nuova Serie TCL 40 si compone di diversi smartphone: TCL 40 R 5G, TCL 40SE, TCL 408, TCL 406, TCL 405 e TCL 403. Supportato dalle partnership con gli operatori, TCL 40 R 5G continua la mission del brand di fornire il 5G a prezzi accessibili a tutti, mentre la linea di smartphone 4G offre funzionalità di qualità superiore a un ottimo prezzo, per consentire agli utenti di connettersi, esplorare e condividere.

Android 13 e connettività 4G a un prezzo super accessibile: TCL 406

Dotato di potente batteria da 5000mAh, TCL 406 supporta fino a 2 giorni di autonomia e per coloro che amano le serie tv, il display TCL NXTVISION da 6,6″ HD+ permetterà di immergersi nei propri contenuti preferiti, mentre i doppi altoparlanti regalano una sensazione di suono surround per migliorare ulteriormente l’esperienza.

Esperienza potenziata a prezzi accessibili con TCL 405 e TCL 403

Offrire un’esperienza unica con un budget contenuto non è mai stato così facile con questo duo di smartphone 4G alimentati da Android 12 Go Edition. TCL 405 offre esperienze coinvolgenti e prestazioni ottimizzate grazie ad un ampio display e a doppi altoparlanti, mentre TCL 403 possiede tutte le caratteristiche essenziali a un prezzo super competitivo.

5G a prezzi accessibili

Per chi desidera uno smartphone 5G ma non vuole spendere troppo, la risposta è TCL 40R 5G. Gli utenti potranno godere di spettacoli televisivi, film e sport in HD+ con una frequenza di aggiornamento di 90Hz sullo splendido display da 6,6 pollici. Potranno inoltre fare affidamento sulla tripla fotocamera da 50MP e sul processore MediaTek Dimensity 700 5G, oltre alla connettività 5G per gestire le attività di tutti i giorni. E se le maratone di streaming mettono alla prova la batteria da 5000mAh, la funzionalità intelligente Sleep Smart Charging si occuperà di ricaricare il telefono al momento opportuno, senza deteriorare la batteria.

Potenza di visualizzazione senza precedenti: TCL NXTURBO

TCL 40R 5G e TCL 40SE beneficiano del nuovo software di miglioramento del display NXTURBO di TCL, che ottimizza le prestazioni della GPU del 30% e riduce il consumo energetico fino al 17%*. Grazie a TCL NXTURBO, TCL 40R 5G e TCL 40SE sono in grado di gestire lo streaming senza ritardi, il tutto assicurando un impatto minimo sulla durata della batteria.

Gli algoritmi di elaborazione grafica ottimizzati rendono più fluido lo scorrimento delle immagini e, per chi è alla ricerca di potenza di gioco, TCL NXTURBO contribuisce a garantire un’inquadratura completa e un’esperienza di gioco più realistica. Perfetto anche per lo streaming live e la riproduzione di video online, TCL NXTURBO migliora drasticamente l’efficienza di rendering fino al 50%.

Luminosità del display e massima cura degli occhi: TCL NXTPAPER 2.0, TCL NXTPAPER 11 e TCL TAB 11

Presente sui nuovi tablet TCL NXTPAPER, TCL NXTPAPER 2.0 offre una luminosità superiore del 150% rispetto alla tecnologia precedente, fino a 500 nit. Inoltre, supera i livelli di riduzione della luce blu certificati da TÜV grazie al filtraggio a livello hardware, mettendo al primo posto la salute degli occhi senza ingiallire lo schermo. Inoltre, il sensore automatico regola la temperatura del colore in base all’ambiente e all’ora, offrendo un’esperienza di visione e lettura ancora più confortevole.

Grazie a NXTPAPER 2.0, il sorprendente display 2K da 11 pollici di TCL NXTPAPER 11 offre un’immagine straordinaria, con AI Visual Boost che rende i colori più vivaci e realistici. TCL NXTPAPER 11 è anche un concentrato di produttività. Che si tratti di videochiamate con la fotocamera anteriore grandangolare da 8MP o sessioni di scrittura con la T-pen opzionale, TCL NXTPAPER 11 semplifica ulteriormente la vita degli utenti. Inoltre, è dotato di una performante batteria da 8000mAh e di ricarica inversa nel caso servisse un boost di energia a qualche altro dispositivo.

Per coloro che preferiscono un’esperienza di tablet più tradizionale, TCL TAB 11 è il prodotto perfetto. Dotato di splendido display TCL NXTVISION da 11 pollici 2K e quattro altoparlanti regala una visione sempre ottimale e con un peso di soli 462g e un design sottile da 6,9mm, TCL TAB 11 si adatta a tutte le borse, rendendolo perfetto per la vita in movimento. Per chi invece è solito utilizzare il proprio tablet tra le mura domestiche, TCL TAB 11 è disponibile nelle varianti LTE e Wi-Fi.

Più dispositivi connessi per l’ecosistema mobile

I potenti auricolari con tecnologia di cancellazione del rumore TCL MOVEAUDIO Neo si collegano al meglio ai nuovi smartphone della Serie TCL 40 o ai tablet TCL. Con un suono potenziato di 25dB per i bassi e quattro modalità di equalizzazione per una chiarezza cristallina, TCL MOVEAUDIO Neo permettono agli utenti di godere del suono nella maniera più realistica possibile. Inoltre, la cancellazione del rumore di chiamata a doppio microfono (ENC) e la cancellazione attiva del rumore (ANC) eliminano in modo efficiente i suoni ambientali, aiutando gli utenti a concentrarsi anche in luoghi rumorosi.

Per coloro che lavorano a distanza o in viaggio e sono alla ricerca di una connessione veloce, potenziata e sicura, TCL propone LINKZONE 5G MW512. La sua rete 5G Sub-6GHz fornisce Internet ultraveloce in un dispositivo portatile, e grazie al suo design sottile il router è perfetto sia tra le mura domestiche che in viaggio. Inoltre, il look elegante e il touchscreen intuitivo lo rendono facile da usare e da installare.

TCL LINKZONE MW63 è perfetto invece per chi cerca un Wi-Fi 4G affidabile per l’uso quotidiano. La velocità di download fino a 300 Mbps e upload fino a 50 Mbps offre la sensazione di essere in ufficio anche quando si lavora da casa o in viaggio.