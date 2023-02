MediaWorld pare essere quasi inarrestabile, oggi ha messo a disposizione di tutti gli utenti un volantino speciale con il quale riuscire a mettere le mani su tantissimi prodotti di qualità, senza dover spendere cifre eccessivamente elevate, almeno in confronto ai vari listini.

Per voler abbracciare correttamente il volantino di casa MediaWorld, dovete comunque ricordare che gli sconti attuali sono disponibili non solo in negozio, ma anche online sul sito ufficiale, dove troverete nel dettaglio i prezzi più bassi in esclusiva, ed in alcune rare occasioni la possibilità di avere gratuitamente la merce a domicilio.

MediaWorld, tanti sconti assurdi in esclusiva

Con il volantino MediaWorld non si scherza assolutamente, la nuovissima serie di offerte speciali riduce di molto la spesa finale, ad esempio anche sull’acquisto di un bellissimo Samsung Galaxy Z Flip4, acquistabile a 919 euro, come anche sul Samsung galaxy S22, il cui prezzo effettivo attuale è sceso a soli 703 euro, contro i quasi 900 euro iniziali.

Non mancano all’appello comunque sconti applicati sui modelli più economici, quali possono essere Galaxy A13 a 197 euro, ma anche Oppo Find X5 Lite, Oppo A96, Oppo A16s, TCL 30Se, TCL 405, Realme 10, Realme C33 e similari. Gli amanti del mondo Apple, ad ogni modo, potranno pensare comunque di acquistare un iPhone 14 a 899 euro, passando anche per iPhone 14+ o iPhone 14 Pro, disponibili rispettivamente a 1178 e 1339 euro.

Tutti questi sconti, oltre che essere attivi sia online che in negozio, sono affiancati dalla garanzia legale di 24 mesi.