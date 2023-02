iPhone 13 da 128GB in OFFERTA su Amazon, costa quasi 700 euro

La corsa all’acquisto è sempre un’abitudine da parte degli utenti, i quali ricorrono ad Amazon per portare a casa i grandi pezzi del mondo della tecnologia. Oggi si discute tanto dell’ambito telefonia, il quale vede degli sconti davvero eccezionali farsi spazio tra la grande coltre di oggetti che il colosso del mondo e-commerce mette a disposizione tra i suoi scaffali virtuali. Si parla infatti di un prezzo ottimo per quanto riguarda l’iPhone 13 di Apple, il quale arriva addirittura al 17% di sconto con garanzia e spedizione veloce.

iPhone 13 da 128 giga disponibile su Amazon ad un prezzo di 777 €, il grande sconto è da prendere subito al volo

Si tratta di uno dei migliori dispositivi sul mercato se non si valutano le ultime uscite: iPhone 13 è una valida alternativa se avete uno smartphone da cambiare. Avrete un top di gamma, anche se del vecchio ordine di Apple, il quale tutt’oggi si fa rispettare alla grande. Lo sconto è del 17% e sgretola il prezzo di 939 € che equivalgono al listino della celebre casa di Cupertino.

Aggiungendolo adesso al carrello, lo pagherete dunque 777 €, beneficiando anche dei soliti due anni di garanzia.