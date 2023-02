Non sobbalzate troppo leggendo la notizia ma è tutto vero, non si tratta di un rumor bensì di una notizia al gusto di ufficiale, Warner Bros ha tutte le intenzioni di rilanciare il franchise cinematografico del Signore degli Anelli, la nota serie di film basata sull’universo di Arda nato dalla mente di J.R.R. Tolkien.

La conferma definitiva è arrivata durante la conferenza sui risultati trimestrali tenutasi giovedì scorso quando il CEO di Warner Bros, Discovery David Zaslav, ha annunciato che i due leader di Warner Bros Pictures,, Mike De Luca e Pam Abdy hanno negoziato un accordo per realizzare “più” film basati sui libri di JRR Tolkien.

La dichiarazione

Ecco le dichiarazioni del CEO di Freemode, Lee Guinchard: “In seguito alla nostra recente acquisizione di Middle-earth Enterprises, siamo entusiasti di intraprendere questo nuovo viaggio di collaborazione con New Line Cinema e Warner Bros. Pictures, riportando l’incomparabile mondo di JRR Tolkien sul grande schermo in modi nuovi ed entusiasmanti. Comprendiamo quanto siano apprezzati questi lavori e collaborando insieme ai nostri partner di New Line Cinema e Warner Bros. Pictures, intendiamo onorare il passato, guardare al futuro e aderire al più alto livello di qualità e valori di produzione“.

Un’ulteriore ottima conferma arriva dal fatto che i nuovi film saranno prodotti dall’etichetta WB, New Line Cinema, la stessa che ha decretato il successo della prima trilogia de Il Signore degli Anelli, diretta da Peter Jackson.

Al momento però va sottolineato che non sono ancora emersi nomi di possibili registi, sebbene in un’intervista a Variety, Peter Jackson e i suoi collaboratori hanno dichiarato di essere stati costantemente aggiornati sullo status delle iniziative in merito al franchise da parte di Warner Bros.