Novità sul fronte social sono in arrivo in questa prima parte dell’anno. Dopo numerose indiscrezioni a riguardo, le piattaforme di casa Meta a breve saranno integrate con una serie di funzioni a pagamento, funzioni che andranno ad ampliare i servizi disponibili per tutti gli utenti iscritti su Facebook così come su Instagram.

Facebook ed Instagram, le spunte blu si pagheranno con un abbonamento

La principale e più grande novità per il pubblico sarà quella inerente le spunte blu. A differenza di quanto accade sino ad ora, tutti gli utenti avranno a loro disposizione la possibilità di verificare l’identità del proprio profilo su Facebook o su Instagram, previa un pagamento mensile.

Il pagamento che darà il via libera alle spunte blu sarà negli Stati Uniti di 11,99 dollari. Gli utenti che andranno a pagare questo piccolo abbonamento avranno a loro disposizione anche una serie di tutele di sicurezza per eventuali tentativi di furto d’identità sui social ed assistenza prioritaria e qualificata per le funzioni disponibili su Facebook e su Instagram.

La scelta di Meta nel puntare sugli account premium a pagamento ricalca un po’ la direzione già intrapresa da Twitter che, con l’arrivo di Elon Musk, per prima nel campo dei social ha punto su funzioni aggiuntive per i profili.

Allo stato attuale questa novità sarà sperimentata in Australia e Nuova Zelanda, prima di arrivare negli USA ed in Europa. Per attivare un profilo premium e per avere le spunte blu su Instagram così come su Facebook sarà inoltre necessario aver compiuto la maggiore età.