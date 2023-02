Le arance sono tra gli agrumi più coltivati al mondo, grazie alla capacità di adattamento alle diverse condizioni ambientali, favorita dalle ottime numerose varietà e cloni. La storia della nascita e della diffusione di questa pianta è molto discussa. Si ha infatti notizia della sua presenza già in tempi antichissimi in Cina, dove si pensa sia stato generato per mutazione dall’arancio amaro.

Si presume che siano stati gli arabi a importare gli aranci in Asia Minore, Egitto, Nord Africa ed Europa. E oltre a possedere un ottimo sapore, questo frutto dona grande vitalità al nostro organismo. In questo articolo vedremo come fare un rimedio all’arancia contro l’influenza e soprattutto il raffreddore. Il principale vantaggio dell’arancia nei confronti dell’organismo è il suo alto contenuto di vitamina C, ma è anche abbastanza ricca di vitamine A e B e di minerali come calcio, magnesio, fosforo e potassio.

Dove trovare le arance migliori

Il suo assurdo valore nutritivo lo rende un frutto perfetto per rafforzare il nostro sistema immunitario e prevenire così qualsiasi malattia. Come tutti gli agrumi, l’arancia ha proprietà antiossidanti e aiuta il nostro corpo a mantenersi giovane e forte, dentro e fuori. Inoltre, è un frutto dalle preziose proprietà depurative ed è perfetto per mettere ordine in fegato, reni e intestino. Inoltre, l’arancia ci aiuta a difendere il nostro organismo dalle malattie cardiovascolari, in quanto migliora la circolazione, equilibra la pressione sanguigna e diminuisce i livelli di trigliceridi nel sangue.

L’arancia migliore da preferire è pesante e ha una buccia soda e tesa. Preferisci quindi anche quelli locali a quelli intercontinentali, perché non hanno lo stesso trattamento. Quindi preferire le arance fresche, assicurarsi che abbiano il picciolo ancora attaccato e di colore verde brillante, se hanno ancora le foglie vuol dire che il prodotto è sicuramente maturo, fresco e giovane, visto che fino a pochi giorni prima era ancora attaccato al suo albero.

Le arance migliori si trovano senza dubbio in Sicilia ma anche nel Casertano ci sono zone che meritano attenzione.