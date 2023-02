Amazon Echo Show 5 è il prodotto di fascia media perfetto per entrare nel mondo della domotica, cercando nel contempo di spendere il meno possibile, ancora meglio se inclusi nella vendita troviamo anche una serie di dispositivi che possano ampliare al massimo le attività controllabili dell’abitazione.

Ricordatevi di iscrivervi il prima possibile su Amazon per essere sempre i primi ad avere gratis le offerte e tutti i codici sconto gratis direttamente sul vostro smartphone, solo gli iscritti qui potranno riuscire a risparmiare su ogni singolo acquisto.

Amazon Echo Show 5, la promozione è davvero ottima

Quanti di voi vorrebbero poter rendere smart la propria abitazione senza spendere un capitale? se avete alzato la mano, sappiate che l’offerta odierna presente su Amazon potrebbe rendervi felici. Il tutto parte con l’Echo Show 5 di seconda generazione, un prodotto con un display da 5 pollici e processore di discreta qualità, in grado di concentrare al proprio interno tutte le funzionalità di Amazon Alexa. A questi si aggiungono anche 2 prese intelligenti di Meross (controllabili appunto via Alexa o applicazione mobile), nonché il termostato Tado intelligente (per il controllo della temperatura degli ambienti da remoto).

La somma di questi prodotti porterebbe ad una spesa effettiva di circa 344 euro, ma grazie comunque allo sconto che Amazon ha deciso di applicare per i propri utenti, l’esborso totale da versare direttamente all’azienda corrisponderà esattamente a 175,99 euro (riduzione del 48%). Per ACQUISTARE il KIT collegatevi QUI.

Gli sconti disponibili su Amazon sono davvero tantissimi, per questo motivo consigliamo comunque di collegarsi al canale Telegram linkato, dove troverete anche gli altri ottimi prezzi bassi.