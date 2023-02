Adattatore USB-C a 16 euro per collegare hard disk ed SSD al COMPUTER

Capita di sostituire all’interno di un vecchio computer un hard disk con un nuovo SSD, proprio per migliorarne la velocità. A quel punto con il vecchio hard disk si potrà creare un supporto di memoria esterno, ma come lo si può connettere al computer senza acquistare un case? È tutto molto semplice soprattutto quando sono disponibili su Amazon delle soluzioni come l’adattatore USB-C che oggi arriva in sconto.

Se non sapete come connettere un hard disk al vostro computer, ecco l’adattatore perfetto con USB-C su Amazon

Si tratta di un semplice cavo, il quale alla sua estremità vede un vero e proprio adattatore che è in grado di connettersi con la sua porta SATA a qualunque SSD o HDD dello stesso modello. In poche parole potrete connetterci tutti quelli che sono HDD ed SSD non nNvme.

Il prezzo in questione è di 16,99 € ma se ne acquistate due risparmierete il 5%. Ricordiamo poiché Amazon mette a disposizione due anni di garanzia.