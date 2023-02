WhatsApp, 3 TRUCCHI incredibili e segreti che potete avere gratis

Si sta parlando insistentemente di tutti gli aggiornamenti che WhatsApp ha intenzione di introdurre sulla piattaforma, con gli utenti che tengono le antenne ben dritte in merito alla questione. Non manca però l’attenzione verso tutte quelle applicazioni di terze parti che col tempo hanno dimostrato di poter fornire delle funzionalità totalmente inedite, quelle che forse WhatsApp mai e poi mai introdurrebbe all’interno della sua applicazione.

WhatsApp continua a lanciare nuovi trucchi molto interessanti, ma quelli esterni sono i migliori in assoluto

Niente paura: non si tratta di applicazioni utili per spiare le vostre conversazioni, ma ci si va molto vicino. La prima applicazione che dovete prendere in considerazione se proprio avete una curiosità in merito all’accesso e alla disconnessione di un amico, del partner o di chiunque altro risulti all’interno della vostra lista dei contatti, è certamente Whats Tracker. Selezionando i numeri da spiare, potrete sapere con una notifica istantanea il momento esatto in cui un utente si connetterà a WhatsApp o magari quando uscirà. Alla fine della giornata ecco poi anche l’elenco completo con tutti gli accessi e lei disconnessioni, proprio ad avere un report completo.

Se non siete arrivati in tempo in una chat e avete trovato dei messaggi cancellati senza averli letti, state tranquilli. Esiste un applicazione in grado di immagazzinare il contenuto delle notifiche al loro arrivo, il tutto in maniera esterna rispetto WhatsApp. Si tratta di WAMR.

Infine, se la vostra discrezione non è abbastanza, potrete basarvi su un’applicazione in grado di farvi leggere i messaggi di WhatsApp ma in maniera esterna, ovvero Unseen. Da qui ne viene che il vostro ultimo accesso non sarà mai registrato e che non risulterete mai Online.