Da oggi 26 febbraio 2023, per sottoscrivere le offerte dell’operatore Tim, Power Supreme e Power Special sarà previsto un nuovo costo di attivazione una tantum.

L’operatore ha infatti effettuato delle piccole modifiche ad entrambe le offerte. Scopriamo insieme tutti i dettagli a riguardo.

Tim modifica l’attivazione di due sue offerte

In base al metodo di pagamento scelto, queste due offerte sono disponibili in due versioni differenti, quella standard con pagamento su credito residuo e quella Easy con pagamento automatico tramite il servizio TIM Ricarica Automatica. Da oggi i nuovi clienti dovranno pagare un contributo di attivazione pari a 5 euro, da sommare sempre al costo standard della nuova SIM pari a 10 euro, salvo promo locali.

Vi ricordo che la Power Supreme comprende minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 100 Giga (50 Giga più 50 Giga) di traffico internet mobile su rete 4G fino a 150 Mbps in download, il tutto al costo di 7,99 euro al mese con addebito su credito residuo. La sua versione Easy prevede 150 GB di traffico internet a 7.99 euro al mese.

L’offerta Power Special prevede invece minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 100 Giga (50 Giga più 50 Giga) di traffico internet mobile su rete 4G fino a 150 Mbps in download, il tutto al costo di 9,99 euro al mese con addebito su credito residuo. Anche in questo caso con la versione Easy sono previsti 150 GB a 9,99 euro al mese. Per scoprire maggiori dettagli visitate il sito ufficiale dell’operatore.