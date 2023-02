TIM e Vodafone, le migliori OFFERTE a confronto fino a 200GB in 5G

In questo momento la battaglia che persiste tra i tanti gestori del mondo della telefonia mobile, risulta in primo piano, ancor di più rispetto al solito. Se in passato c’erano delle aziende che riuscivano a prevalere sulle altre per via della loro grande qualità di contenuti, oggi è totalmente diverso. Provider come Vodafone e TIM potrebbero essere facilmente insidiati da aziende molto più piccole, le quali però sono ora in grado di proporre tanti contenuti, più di quelli offerti dai due colossi, ma anche una qualità che va vicino a quella eccelsa di cui si parla nel caso delle due aziende leader in questione.

TIM e Vodafone oggi si sfidano con due offerte ciascuna, le quali includono davvero tanti contenuti e prezzi di rilievo.

TIM e Vodafone contro: ecco quali sono le offerte fino a 200GB di quesi due provider

Per quanto concerne Vodafone, in questo momento le offerte di livello sono due e riservate solo ad alcuni utenti selezionati per il rientro. La gamma Silver include al suo interno due offerte molto simili tra loro perché offrono minuti ed SMS senza limiti, ma differenti per quanto riguarda prezzo e connessione ad Internet. La prima che costa 7,99 € al mese offre 150 giga in 5G, mentre la seconda che costa 9,99 € al mese, permette di connettersi al web con 200 giga in 5G.

TIM propone invece le due Wonder, la Five e la SIX con minuti illimitati e 1000 SMS. La prima offre 70 giga in 5G mentre la seconda arriva a 100 giga in 5G. E voi quale sceglieresti tra le quattro qualora aveste l’opportunità di sottoscriverle?