Si ipotizzava che Samsung avesse implementato la tecnologia satellitare nel suo Galaxy S23 proprio come Apple ha fatto per l’iPhone 14, ma alla fine non è successo. Ora, la società ha svelato un nuovo modem 5G NTN standardizzato che consentirà la comunicazione bidirezionale tra smartphone e satelliti. La tecnologia consentirà agli utenti di inviare e ricevere chiamate, messaggi di testo e dati senza la necessità di una rete cellulare e sarà integrata nei futuri chip Exynos di Samsung.

L’obiettivo è consentire alle persone in montagna, nei deserti o in altre aree remote di comunicare con gli altri in situazioni critiche. 5G NTN è conforme agli standard 3rd Generation Partnership Project (3GPP Release 17), il che significa che funziona con i servizi di comunicazione tradizionali di produttori di chip, produttori di smartphone e telecomunicazioni.

Tuttavia, Samsung ha indicato che la tecnologia potrebbe eventualmente essere utilizzata per trasmettere foto ad alta definizione e persino video, oltre a messaggi e chiamate. Ha simulato la tecnologia utilizzando la sua piattaforma Exynos Modem 5300 “per prevedere con precisione le posizioni dei satelliti e ridurre al minimo gli offset di frequenza causati dallo spostamento Doppler“, ha affermato la società. Ciò contribuirà a spianare la strada alle reti ibride terrestre-NTN “in preparazione all’arrivo del 6G“, ha affermato il vicepresidente di Samsung Min Goo Kim.

Quando arriverà sugli smartphone

Al CES 2023, Qualcomm ha presentato Snapdragon Satellite, tecnologia che consentirebbe agli smartphone di inviare messaggi quando non è disponibile alcun segnale cellulare. Funzionerà con gli smartphone dotati sia del chipset Snapdragon 8 Gen 2 che del modem X70.

Samsung ha quindi deciso di non inserire questa tecnologia nell’attuale S23 poiché la funzionalità satellitare è ancora piuttosto limitata. “Quando sarà il momento giusto, e l’infrastruttura e la tecnologia saranno pronte, allora lo sarà anche la serie Samsung Galaxy, e prenderemo attivamente in considerazione l’adozione di questa funzione“, ha detto a CNET in un’intervista.