Secondo le previsioni di mercato, le vendite di smartphone pieghevoli supereranno le 20 milioni di unità nel 2023 e le 30 milioni nel 2024, e questo Samsung lo sa bene.

Già dal 2019 il colosso sud coreano è entrato di prepotenza nel settore smartphone pieghevoli, sicuro del fatto di potersi produrre in casa questi pannelli flessibili. Secondo le ultime indiscrezioni nel 2024 potrebbe addirittura presentarne sei.

Samsung potrebbe lanciare sei pieghevoli nel 2024

Se finora il colosso ha fatto il bello e il cattivo tempo conquistando quasi il monopolio del settore, da quest’anno in poi le rivali cinesi come Xiaomi, OPPO, vivo, OnePlus e Honor inizieranno a far sentire la propria voce anche in occidente. Per questo, il 2024 di Samsung dovrebbe dar vita a una vera e propria espansione del catalogo con addirittura 6 pieghevoli diversi.

Ovviamente due sarebbero Galaxy Z Fold 6 e Z Flip 6, a cui però si aggiungerebbero due inedite varianti Ultra, di cui non viene ancora specificato molto ma che godrebbero di specifiche più avanzate; si fa per esempio riferimento agli schermi, che sarebbero pannelli Samsung in 2K e 4K sui modelli Ultra mentre per quelli base ci sarebbero schermi 2K e FHD prodotti da BOE.

A questi 4 modelli se ne aggiungerebbero altri due, seppur con form factor più ibridi: il tablet pieghevole Galaxy Z Tab e il tri-pieghevole Galaxy Z Flex. Questi due punterebbero a creare un punto d’unione fra il mondo degli smartphone e quello dei tablet, rimarcando la volontà di Samsung di esplorare diversi formati per la tecnologia pieghevole.