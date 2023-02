Powerbank da 30.000 mAh super VELOCE, il prezzo è al MINIMO STORICO

Quando non si sa a che ora si rientrerà a casa o magari quando si viaggia, l’utente medio ha una paura ricorrente: restare con lo smartphone scarico. Soprattutto se siete in possesso di smartphone datati e soprattutto a fine corsa, non potrete fare a meno di portare con voi una powerbank. Quello che viene anche più comunemente definito come caricabatterie portatile, risulta di fondamentale importanza, soprattutto nel caso in cui dovesse verificarsi un’emergenza. Oggi su Amazon viene proposto un dispositivo di questo genere con una capienza smisurata e soprattutto ad un prezzo estremamente accessibile.

Una Powerbank da 30.000 mAh, questo è il prezzo migliore: solo 24,99 € per il pubblico su Amazon

Basta una somma molto inferiore a quella che in molti pensano per acquistare attualmente un caricabatterie portatile. La powerbank che propone Amazon oggi direttamente sul suo sito ufficiale risulta una delle più interessanti vista la possibilità di caricare i dispositivi fino a 22,5 W.

Si tratta di un dispositivo ben curato nel design, con due porte USB di tipo A e due USB di tipo C. Inoltre è presente un piccolo display LED che integrerà le informazioni sulla carica e soprattutto sulla batteria residua. Ovviamente ricordiamo che il prezzo è in offerta, visto che Amazon propone questo dispositivo a 24,99 €. Per acquistarla basta aggiungerla al carrello.

Se avete paura poiché qualcosa potrebbe non funzionare, ricordate che avete 30 giorni utili per effettuare il reso classico di Amazon. In più potrete beneficiare anche di due anni di garanzia qualora tenendo l’oggetto, dovesse manifestare dei problemi durante i mesi successivi.