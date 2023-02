Nelle ultime ore l’operatore virtuale PosteMobile ha deciso di prorogare la propria offerta di rete fissa denominata PosteCasa Ultraveloce e PosteCasa Ultraveloce Start.

PostePay consente di effettuarne l’attivazione fino al prossimo 30 Aprile 2023, salvo ulteriori cambiamenti. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

PosteMobile proroga due offerte di rete fissa fino al 30 aprile 2023

Come in precedenza, con PosteCasa Ultraveloce standard è prevista una connessione illimitata in Fibra FTTH o in Misto Fibra Rame FTTE o FTTC (in base alla copertura disponibile), un modem Wi-Fi incluso e, in questo caso, anche una una chiavetta 4G con Giga illimitati, il tutto a un costo promozionale pari a 26,90 euro al mese anziché 30,90 euro al mese.

Con l’offerta PosteCasa Ultraveloce Start, invece, è inclusa esclusivamente una connessione illimitata in Fibra FTTH o in Misto Fibra Rame FTTE o FTTC (in base alla copertura disponibile), sempre con modem Wi-Fi incluso ma senza alcuna chiavetta per navigare su rete mobile, il tutto al prezzo scontato di 23,90 euro al mese, anziché 27,90 euro al mese.

Il costo di attivazione, consegna e installazione risulta pari a 49 euro con PosteCasa Ultraveloce e 39 euro con PosteCasa Ultraveloce Start, in entrambi i casi in sconto anziché a 99 euro. Si segnala comunque che, oltre al normale costo mensile dell’offerta scelta, il cliente deve sostenere anche un’imposta di bollo pari a 16 euro, con addebito nelle prime 8 fatture. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.