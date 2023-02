Mini FRIGO da 4 litri da viaggio e da camera da letto a soli 29 euro

Quando le persone si recano su Amazon per acquistare solo tecnologia, sbagliano perché potrebbero trovare offerte riguardanti anche altre categorie. Infatti il celebre colosso che nell’ambito e-commerce non ha nessun tipo di rivale, propone offerte straordinarie di tutti i tipi. Oggi ad esempio si parla di un mini frigo in grado di essere portato in auto o di essere posizionato in casa, magari in camera da letto o in ufficio. Certamente la sua capienza sarà limitata rispetto ad un normale frigorifero, ma potrebbe tornare molto utile soprattutto laddove non ci sia molto spazio.

Grandi offerte del genere però sono disponibile tutti i giorni, nonostante diversi utenti continuano a non accorgersene. Ma cosa bisogna fare per poter essere avvisati in tempo reale riguardo ad offerte Amazon di questo tipo? Semplice: bisogna solo iscriversi al nostro canale Telegram ufficiale che risulta una delle realtà più interessanti del momento. Con 78.000 utenti infatti ci sono pochi altri canali superiori, per cui non mi resta altro che entrare cliccando qui.

Amazon offre oggi un mini frigo da 4 litri in grado di essere alimentato anche dalla porta 12 V dell’auto

Nessuno poteva immaginare di trovare uno sconto del genere su Amazon, proponendo un prezzo così basso. Un mini frigo utile per essere posizionato in qualsiasi ambiente viene proposto a soli 29,99 € grazie al coupon da 23 € che dovete applicare direttamente su Amazon.

Ricordiamo che la capienza è limitata, ma l’utilità risulta senza precedenti. Ci sono 4 litri di spazio all’interno del frigorifero in questione, il quale può essere alimentato anche dalla porta accendisigari di una semplice automobile.