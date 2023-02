MediaWorld è assolutamente superlativa, per l’occasione ha deciso di mettere a disposizione di tutti gli utenti tantissimi sconti speciali, che abbracciano le più rinomate categorie merceologiche, tra cui appunto troviamo anche gli smartphone di ultima generazione.

Gli acquisti, come sempre accade quando parliamo di Mediaworld, devono sempre essere completati sia in negozio che online sul sito ufficiale, con la consegna gratuita al proprio domicilio attivata dall’azienda solamente in determinate occasioni, non sempre valida. I prezzi, ad ogni modo, comprendono la garanzia di 24 mesi ed anche la variante no brand, per quanto riguarda la telefonia mobile.

MediaWorld è incredibile, nuovo volantino ricco di offerte

Con lo Sconto World di MediaWorld non si scherza assolutamente, arriva infatti una campagna promozionale attiva fino al 27 febbraio ovunque in Italia, con riduzioni effettive dei prezzo anche pari al 50% del listino originario. i modelli disponibili in offerta sono i più disparati, si parte dagli smartphone di fascia medio-bassa, come Redmi Note 11 Pro 5G a 374 euro, Redmi 10, Redmi 9C, Redmi Note 11, Galaxy A13, Galaxy A33, Oppo A96 o Oppo A16s, spendendo appunto non più di 400 euro.

Nel momento in cui si volesse invece puntare molto più in alto, ecco arrivare le migliori promozioni del momento, con la possibilità comunque di mettere le mani su iPhone 14 Pro a 1339 euro, iPhone 14+ a 1178 euro, iPhone 14 a 899 euro, Samsung Galaxy S22 a soli 703 euro, oppure anche il Samsung Galaxy Z Flip4, che oggi può essere acquistato a 919 euro. Tutti questi sconti sono disponibili sia online che in negozio.