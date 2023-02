Secondo le ultime indiscrezioni che sono giunte direttamente da una fonte ai colleghi di 9to5Google, il colosso Google potrebbe fornire i nuovi Pixel Fold di una batteria più potente rispetto alla concorrenza.

Apparentemente è stato appreso che Pixel Fold potrebbe fornire una dimensione della batteria vicina a 5.000 mAh. Il Galaxy Fold 4 di Samsung è dotato di una batteria da 4.400 mAh mentre l’Oppo Find N utilizza una batteria da 4.520 mAh. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Google Pixel Fold potrebbe avere una batteria più grande della concorrenza

Attualmente, Google sta alimentando i suoi dispositivi con il suo chip Tensor G2 sviluppato di recente. Le prime perplessità arrivano con la quantità di efficienza della batteria che i consumatori possono ottenere dai telefoni con questo chip, considerando che la concorrenza utilizza i processori Snapdragon di punta progettati da Qualcomm che riducono in modo significativo il costo dell’energia di un dispositivo.

Un altro aspetto del Pixel Fold trapelato nelle ultime settimane sono le sue dimensioni. Precedenti fughe di notizie suggerivano che Pixel Fold potesse misurare fino a 158,7 x 139,7 x 5,7 mm quando è completamente aperto, rendendolo un po’ più grande del Find N e ancora più largo del Galaxy Z Fold 4 di Samsung quando è piegato.

Ovviamente, come spesso accade, queste sono solamente indiscrezioni, voci di corridoio che potrebbero essere presto smentite o confermate. Per scoprirlo non ci resta che attendere ancora un po’ di tempo, noi ovviamente vi terremo aggiornati a in merito.