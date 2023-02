Fastweb ha dimostrato, fin dalla nascita dell’azienda, una dedizione allo sviluppo di una rete il più possibile veloce; infatti, se avete più di vent’anni, ricorderete che la pubblicità, per diverso tempo, ha avuto come unico testimonial Valentino Rossi, 9 volte campione del mondo e uno dei piloti più vincenti di sempre nel mondo del motociclismo. In sintesi, una dichiarazione inequivocabile dello status della rete come una delle più veloci della storia, per la quale è stata riconosciuta con un premio nel 2022.

Infatti, appena entrati nel sito, vedrete che Fastweb promuove con orgoglio il fatto che Ookla, una società di speed test, l’ha ritenuta la rete più veloce d’Italia. Inoltre, ci piacciono anche le meravigliose offerte che ci propone per lo smartphone, ce ne sono solo due e sono dirette e non complicate sotto tutti i punti di vista per non confondere l’acquirente con una serie di costi.

50 GB di traffico internet 5G e corsi online a soli 7,95 euro

Per soli 7,95 euro al mese è possibile accedere alla Fastweb Digital Academy, dove è possibile seguire corsi per approfondire le nuove attività richieste dal web, oltre a 150 GB di traffico internet 5G per i dispositivi che lo supportano, minuti illimitati verso i cellulari e i fissi nazionali, 100 SMS e altro ancora. La seconda offerta, a 11,95 euro al mese, è identica alla prima tranne che per il raddoppio dei gigabyte disponibili, da 150 a 300, ma è accessibile solo se acquistata in abbinamento all’offerta per la linea fissa di casa.

Per soli 22,95 euro al mese, ad esempio, si può avere accesso a una rete internet ultraveloce con velocità fino a 1 Gigabit al secondo, ai corsi della Digital School di fastweb, all’installazione di un’antenna compatta e a un modem box NeXXt con Wi Fi 6 e Alexa integrato, l’assistente personale intelligente di Amazon.

I prezzi indicati sul sito sono molto bassi, eppure l’azienda gode di una solida reputazione e di un’ampia notorietà nel nostro Paese. Per promuovere l’assorbimento di CO2 attraverso iniziative come la riforestazione e per preservare la salute e la biodiversità dei mari e delle barriere coralline, Fastweb ha recentemente concentrato la maggior parte dei suoi sforzi su attività eco-sostenibili.