Euronics vuole avere la meglio sulle altre realtà della rivendita di elettronica, per questo motivo ha messo a disposizione di tutti gli utenti una campagna promozionale arricchita con prezzi fortemente più bassi ed esclusivi, ma anche la possibilità di spendere sempre meno sull’acquisto di smartphone di ultima generazione.

Un’ottima occasione per risparmiare su ogni singolo acquisto, a prescindere dalla categoria merceologica che si desidera abbracciare, questo è in sintesi ciò che vi attende nel periodo corrente da Euronics, anche se è importante ricordare che gli acquisti dovranno sempre e soltanto essere completati nei negozi fisici di casa Euronics Nova, non altrove o online.

Euronics ne ha per tutti, ecco i nuovi sconti del periodo

Nuovi sconti in casa euronics con la campagna promozionale più interessante degli ultimi mesi, tutti possono infatti pensare di acquistare un qualsiasi dispositivo, tra i tantissimi disponibili in negozio, e ricevere in cambio uno sconto del 50% sul meno caro. Ma come funziona?

Niente di più semplice, prima di tutto è necessario recarsi personalmente in un negozio euronics Nova ed aggiungere al carrello due unità tra quelle selezionate nel punto vendita. A questo punto, nel momento in cui vi sarete effettivamente recati in cassa, gli addetti provvederanno ad applicare uno sconto del 50% sul meno caro della coppia, con riduzione immediata ed istantanea sul medesimo scontrino. Ciò sta a significare che non verrà emesso un buono sconto, ma che sarà possibile godere del risparmio nell’immediato.