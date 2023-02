CoopVoce è IMPAZZITA, le promo EVO con 150GB distruggono Vodafone

Rispetto al passato non ci sono paragoni: oggi sono molte di più le offerte che i provider propongono ai vecchi clienti per rientrare così come ai nuovi clienti per provare una nuova esperienza, soprattutto dal punto di vista della rete Internet. Uno spazio di rilievo viene riservato di diritto ai gestori virtuali che sono stati in grado come mai prima d’ora di avvicinare le grandi realtà come lo sono ad esempio TIM, WindTRE, Iliad e Vodafone. CoopVoce è la chiara dimostrazione di come un provider virtuale possa salire in cattedra.

CoopVoce, torna disponibile in pianta stabile l’offerta da 150 giga in rete 4G+ con tutto incluso nel prezzo di 8,90 euro al mese

Dopo aver visto le proposte della concorrenza formata da tanti altri gestori virtuali, sembra che CoopVoce non voglia indietreggiare neanche di un solo passo. Questo gestore sta infatti dimostrando di meritare il posto di rilievo in cui si trova, continuando ad offrire promozioni piene di contenuti ma soprattutto molto meno costosa rispetto al solito.

La dimostrazione di tutto questo sta proprio in quanto offerto dall’ultima Promo che durante le scorse settimane era arrivata con un limite di tempo per essere sottoscritta. Il nome in questione è EVO 150, soluzione che al suo interno rispecchia in pieno qual è la volontà di CoopVoce. Ricordiamo infatti che il prezzo è di soli 8,90 € al mese per un’offerta che include 150 giga di traffico dati in rete 4G+ ma soprattutto minuti senza limiti e 1000 SMS verso tutti. Ora la scelta sta a voi, ma probabilmente potreste averla già trovata.