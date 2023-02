È una domanda vecchia come il tempo: che sapore ha la carne umana? Dall’aspetto della maggior parte delle persone, ti aspetteresti che il sapore della carne umana sia fibroso, ma secondo alcuni cannibali, in realtà abbiamo un buon sapore.

Ogni due anni qualcuno viene arrestato per cannibalismo, e ce ne sono alcuni che sono felici di parlare di cosa hanno provato durante l’atto.

A seconda di dove vivono, alcuni mangiano i loro bersagli crudi, altri li mettono in uno stufato e altri semplicemente gettano la carne umana in un panino.

Questo è quello che è successo a Greg Foot: ha deciso di sottoporsi a una biopsia della parte superiore della coscia per scoprire che sapore ha la carne umana. Ha detto che sapeva di stufato di manzo e birra.

Il sapore della carne secondo Dahmer

Anche il famoso Jeffrey Dahmer ha sperimentato una varietà di parti del corpo, tanto che sapeva che alcuni i tagli erano migliori di altri. Secondo un’intervista dell’FBI, Dahmer cucinava “cosce, bicipiti e vari organi interni” in una padella sul fornello prima di consumarli. Ha detto a un agente dell’FBI che il gusto gli ricordava il filet mignon.

Ma prima di pensare a Dahmer come a una specie di avido cannibale che si teneva il cibo per sé, era sempre felice di condividerlo con i suoi vicini. In effetti, una delle ex vicine di Dahmer, Pamela Bass, non è ancora sicura di cosa ci fosse in un panino che Dahmer le ha preparato un giorno prima di essere arrestato. Bass ammette: “Probabilmente ho mangiato la parte del corpo di qualcuno”.