Quanti di noi non vorrebbero poter godere di una totale esenzione dal pagamento del canone Rai? immaginiamo molti di più di quanto potremmo anche solo pensare, tale possibilità esiste, in modo completamente legale, ma sono necessari alcuni paletti importanti da segnalare.

Il canone Rai affonda le radici nel lontano 1938, anno di introduzione della tassa, pensata per finanziare la TV pubblica, e da versare solo se in possesso di un televisore. Il costo fisso per il 2023 è di circa 90 euro, suddivisi in 10 rate da 9 euro, che verranno automaticamente addebitate sulla bolletta dell’energia elettrica.

Canone Rai, esenzione per questi utenti

Nel paragrafo precedente abbiamo giustamente parlato di possessori di un televisore, aspetto fondamentale da tenere assolutamente in considerazione, proprio perchè se dovesse cadere questa conduzione, il consumatore avrebbe pieno diritto a richiedere l’esenzione dal pagamento. La via da seguire è molto semplice, non vi resta che collegarvi al sito dell’Agenzia delle Entrate e presentare una autodichiarazione, godendo dai 6 mesi successivi la totale esenzione. Il consiglio è di non dichiarare il falso, se verrete scoperti dovrete pagare una sanzione davvero altissima.

Gli altri utenti che rientrano legalmente nel mondo dell’esenzione sono gli over 75, o meglio le persone che al giorno di presentazione della domanda hanno compiuto almeno il 75esimo anno di età, e che presentano un reddito famigliare annuo pari ad un valore inferiore agli 8000 euro. Coloro che rientrano in questa categoria possono richiedere la totale esenzione.