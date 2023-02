Nelle ultime ore un noto insider ha condiviso nuove informazioni sul possibile arrivo sul mercato di Apple Reality Pro, il casco per la realtà mista che l’azienda di Cupertino starebbe oramai sviluppando da diversi anni.

Nonostante la presentazione sembrerebbe essere prevista ancora per la primavera, il rilascio vero e proprio potrebbe avvenire soltanto qualche mese più tardi, forse insieme ai nuovi iPhone 15. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Apple Reality Pro ed iPhone 15 potrebbero arrivare insieme

Ming-Chi Kuo, noto insider ed analista del settore, ha reiterato in queste ore l’ipotesi di un evento di presentazione del nuovo Apple Reality Pro in primavera, o al WWDC 2023, escludendo però l’arrivo sul mercato in contemporanea. Nonostante non sembrerebbero infatti cambiati i piani per la produzione di massa, risulterebbero più alte le possibilità di una commercializzazione nel Q3 2023.

Il mese di settembre, insomma, potrebbe vedere Apple assoluta protagonista della scena con l’arrivo sul mercato del primo visore AR/VR dell’azienda e del nuovo iPhone 15, di cui continuano a susseguirsi rumor e indiscrezioni. Si potrebbe trattare quindi di un ennesimo ritardo, oppure di un semplice riposizionamento della data di uscita.

Purtroppo, bisognerà attendere ancora qualche mese prima di scoprire la verità: che si tratti di un evento dedicato in primavera o di uno spazio riservato in occasione della Worldwide Developer Conference 2023, al visore per la realtà mista di Apple servirà ancora un po’ di tempo prima di mostrarsi al mondo. Ovviamente vi terremo aggiornati sul qualsiasi novità.