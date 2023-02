Bose SoundLink Micro è un altoparlante fisico di ottima qualità, uno dei migliori in termini di rapporto qualità/prezzo, o comunque per quanto riguarda la trasportabilità nella quotidianità. In vendita a cifre generalmente maggiori rispetto al normale, oggi risulta essere disponibile ad un valore molto più immediato ed allineato con le aspettative.

Bose SoundLink Micro, l’altoparlante bluetooth è di ottimo livello

Avere un altoparlante bluetooth sempre a portata di mano potrebbe essere un’ottima idea, sopratutto se amate le attività all’aria aperta, o più semplicemente le scampagnate. Uno dei modelli più interessanti resta sicuramente il Bose SoundLink Micro, diffusore portatile completamente impermeabile (quindi resistente agli schizzi d’acqua, non all’immersione), di ottima qualità e compatibile con qualsiasi dispositivo che potrete trovare in commercio (data la connettività bluetooth integrata).

Come la maggior parte dei prodotti Bose, essendo di altissima qualità, il prezzo è leggermente superiore alla media, si parte infatti da un listino di 129 euro, per scendere poi con il 31% di sconto, fino ad un limite odierno di 90,24 euro (ACQUISTATELO QUI). In vendita su Amazon si possono trovare varie colorazioni, la migliore resta oggettivamente quella nera, ottima più che altro per la resistenza alla sporcizia o allo sporco in generale.

Coloro che vogliono acquistarlo, tuttavia, devono velocizzare al massimo la scelta, poichè i tempi sono ristretti, ed il tutto potrebbe terminare molto prima di quanto avremmo mai immaginato.