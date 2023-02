Whatsapp, manca sempre meno alla funzione di modifica dei messaggi inviati

Whatsapp sta lavorando su una serie di nuove funzionalità per la sua applicazione di messaggistica, tra cui la possibilità di modificare i messaggi inviati. Quest’ultima è stata oggetto di svariati rumor già lo scorso anno, ma adesso sembra essere molto vicina all’uscita.

Whatsapp: la nuova funzione tanto attesa sta finalmente arrivando

L’ultima versione beta di Whatsapp per iPhone ha attivato la possibilità di modificare i messaggi per un piccolo gruppo di utenti. La funzione sarebbe simile a quella già disponibile su Android: i fortunati utenti selezionati possono infatti fare tap su un messaggio e quindi toccare il pulsante “Modifica” dal menù a tendina.

Tuttavia, ci sono alcune differenze rispetto alle altre applicazioni di messaggistica che offrono questa funzionalità. Per esempio, Whatsapp permetterà di modificare i messaggi solo entro 15 minuti dall’invio, come accade su iMessage. Inoltre, non sarà possibile visualizzare la cronologia delle modifiche apportate ad un messaggio, ma verrà mostrata solo un’etichetta generica “modificato”. Insomma, come Telegram.

Infine, almeno nella prima release, non sarà possibile modificare le didascalie delle immagini, dei video e dei documenti. Resta da vedere se in futuro questa funzionalità verrà estesa anche ad altri tipi di contenuti. Al momento non è ancora chiaro quando questa sarà lanciata ufficialmente, ma il fatto che sia stata abilitata per gli iscritti al programma beta è un segnale che il rilascio potrebbe essere imminente.

In ogni caso, questa è una buona notizia per gli utenti di Whatsapp, che finalmente avranno la possibilità di correggere eventuali errori di battitura o di cambiare idea sui messaggi inviati.