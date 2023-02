WhatsApp, la funzione aggiunta era molto richiesta

In quest’ultimo periodo WhatsApp ha subito vari aggiornamenti, e secondo quanto trapelato dalla Beta, prossimamente si dovrebbe poter accedere ad una infinità di funzioni molto interessanti. Parlando però di ciò su cui è possibile già oggi mettere le mani, troviamo una soluzione molto richiesta e desiderata dal pubblico.

La stessa è stata in parte ripresa da Telegram, applicazione rivale molto agguerrita e sempre pronta ad innovare, in grado comunque di integrare al proprio interno funzioni di alto livello, e promettendo maggiore protezione dei dati (almeno sulla carta). Per cercare di ridurre al massimo la distanza, WhatsApp ha introdotto nuove interessanti funzioni, tra cui troviamo la ormai già discussa possibilità di auto-inviarsi i messaggi.

WhatsApp, la funzione aggiunta era stata richiestissima dal pubblico

Di base una simile funzionalità potrebbe apparire ai più quasi superflua o ininfluente, ma a conti fatti può essere considerata come una validissima alternativa all’utilizzo, ad esempio, dei servizi cloud per il trasferimento di file, immagini o dati in generale. Pensiamo generalmente al voler spostare qualcosa da PC a smartphone, senza collegare fisicamente i device, o affidarsi al cloud, l’unica soluzione alternativa potrebbe proprio essere legata a WhatsApp.

Con la funzione introdotta recentemente, infatti, sarà possibile inoltrare un messaggio all’interno della chat privata e personale dell’account stesso, in modo da potervici accedere dal dispositivo mobile, per riuscire così a godere del file inviato in assoluta libertà in un qualsiasi momento.