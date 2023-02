Topi, svelata la verità sul loro storico amore per il formaggio

La cultura popolare ha da sempre trasmesso l’idea che i topi siano ghiotti di formaggio, una convinzione che è diventata un luogo comune diffuso in tutto il mondo. Tuttavia, come abbiamo appena scoperto, questa idea non corrisponde alla realtà.

Topi: cosa amano in realtà i roditori?

I topi domestici sono animali onnivori, quindi non sono molto esigenti riguardo ai cibi che mangiano. Se hanno accesso a una vasta gamma di alimenti, possono nutrirsi di cereali, insetti, spazzatura e, se presente, formaggio. Ma questo non significa che siano particolarmente attratti dal formaggio, come spesso si pensa.

In realtà, il cibo preferito dei topi è il burro di arachidi. Questo alimento ha un forte odore che attira i topi, inoltre è ricco di grassi, che forniscono loro l’energia di cui hanno bisogno per sopravvivere. Non a caso è spesso usato come esca dai disinfestatori e dagli specialisti del controllo dei parassiti.

Ma da dove viene l’idea che i topi amino il formaggio? La teoria più diffusa suggerisce che in passato le persone conservavano il formaggio su scaffali aperti, dove i topi potevano facilmente raggiungerlo e mangiarlo. Nonostante questa teoria sia solo una speculazione, sembra essere stata accettata dalla cultura popolare per secoli.

Alcuni riferimenti storici suggeriscono che i topi potrebbero aver sempre avuto un debole per il formaggio. Ad esempio, il filosofo romano Lucio Anneo Seneca, vissuto nel I secolo d.C., sembrava convinto che i topi fossero attratti dal formaggio.

Insomma ognuno ha la sua versione, a noi di Tecnoandroid piace pensarla in modo tradizionale, ovvero che i roditori amino in particolar modo il formaggio.