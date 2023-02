Si è da poco tenuto lo State of Play e, durante questo evento, sono stati svelati con largo anticipo i videogiochi che saranno inclusi gratuitamente a marzo 2023 per tutti gli abbonati al servizio PlayStation Plus. In particolare, sono stati rivelati i giochi dei piani Essential ed Extra. Si tratta come sempre di giochi molto apprezzati dagli utenti.

PlayStation Plus, rivelati i videogiochi inclusi nell’abbonamento a marzo 2023

Siamo quasi giunti alla fine di febbraio e ora i videogiocatori si stanno preparando per l’arrivo dei nuovi giochi inclusi nell’abbonamento a PlayStation Plus. Come già accennato in apertura, si è da poco tenuto l’evento di State of Play durante il quale sono stati rivelati proprio i videogiochi che saranno inclusi nell’abbonamento a marzo 2023.

In particolare, per tutti gli abbonati a PlayStation Plus Essential saranno disponibili gratuitamente tre titoli. Si tratta di Battlefiedl 2042, Minecraft Dungeons e Code Vein. Il primo di questi sarà disponibile sia sulla nuova console da gaming PlayStation 5 sia sulla precedente console PlayStation 4. Gli altri due videogiochi saranno invece disponibili soltanto su PlayStation 4.

Durante lo State of Play sono stati annunciati anche i giochi in arrivo per PlayStation Plus Extra. In questo caso, saranno resi disponibili senza costi extra ben 5 titoli. Si tratta nello specifico di Tchia (Day One), Ghostwire, Rainbow Six Extraction, Uncharted Raccolta L’Eredità dei Ladri e Immortals Fenyx Rising.

Insomma, per tutti i videogiocatori stanno per arrivare tanti nuovi titoli davvero interessanti. Ricordiamo però che fra non molto alcuni titoli lasceranno per sempre il catalogo di PlayStation Plus.