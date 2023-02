Motorola ha presentato da poco tempo sul mercato, il suo nuovo smartphone di fascia bassa, Moto G53. Rispetto al modello dell’anno scorso, si può notare subito la differenza con un design totalmente nuovo e più accattivante.

Tuttavia, i veri appassionati di questo marchio potrebbero storcere un po’ il naso dopo aver appreso la scheda tecnica, se confrontata con il modello dell’anno scorso.

Design e materiali:

Motorola Moto G53 è dotato di un design piuttosto standard ed elegante che offre tre classiche opzioni di colore, tra cui Ink Blue, Arctic Silver e Pale Pink. Il frame squadrato è qualcosa che spicca su questo smartphone, mentre il nuovo modulo telecamera migliora l’aspetto del pannello posteriore, “standardizzando” questo dispositivo a ciò che siamo abituati a vedere sui modelli nuovi di smartphone.

Nel complesso, il Motorola Moto G53 viene fornito con una plastica con una finitura opaca, quindi non noterai sbavature quando lo tieni in mano. Oltre a questo, l’azienda garantisce di fornire un device leggero in modo tale che gli utenti non affrontino alcun inconveniente mentre gli utenti svolgono le loro attività quotidiane. Inoltre, offre anche una certificazione contro gli schizzi d’acqua, a proposito, il dispositivo pesa all’incirca circa 183 grammi. Spostandosi sul frame laterale, lo scanner di impronte digitali viene posizionato sul pulsante di accensione per aumentare il livello di sicurezza.

Comparto multimediale:

Motorola Moto G53 ha un pannello LCD IPS da 6,5 pollici con una risoluzione, purtroppo, solo HD+. Quello che rende questo dispositivo più interessante sarebbe una frequenza di aggiornamento di 120 Hz per una navigazione fluida, anche se manca la protezione del vetro, un livello di luminosità più elevato e colori e contrasto adeguati per guardare i tuoi contenuti audiovisivi preferiti.

Tuttavia, nel complesso ci sentiamo di dire peccato, perché il display del modello dell’anno scorso, anche se meno “fluido” era comunque AMOLED e con una buona risoluzione; dunque era molto migliore per poter guardare film e serie TV sul suo schermo.

L’audio è stereo e si sente abbastanza bene, gli mancano un filo i bassi, ma nulla di grave a questo prezzo. Molto apprezzato anche il jack da 3,5 mm per le cuffie.

Prestazioni:

Le prestazioni del Motorola Moto G53 sono nella media, il chipset Qualcomm Snapdragon 480+ 5G da 8 nm ha ottenuto una potenza di elaborazione media con supporto grafico standard. L’uso complessivo del telefono non è così deludente, soprattutto se sei un giocatore occasionale, infatti grazie alla GPU Adreno 619, puoi giocare senza troppi problemi.

Tuttavia, giocare a giochi di fascia alta richiederebbe una maggiore durata della batteria e prestazioni che non sempre dispone questo device. L’aspetto positivo di questo comparto hardware, è che adesso puoi ottenere una connettività 5G in modo da poter connetterti facilmente con i tuoi social media. In termini di archiviazione, è possibile scegliere tra 64 GB e 128 GB di spazio interno.

Motorola Moto G53 ha un’ottima autonomia, in quanto non dovrai affrontare alcun problema con la capacità della batteria da 5000 mAh. In generale, puoi aspettarti fino a più di sei ore di tempo sullo schermo in condizioni regolari ed eseguire un’attività come gameplay casuale, uso sociale robusto e streaming di contenuti immersivi.

Anche dopo aver usato il dispositivo per più di sei ore, rimane circa il 15% della batteria. La ricarica “veloce” è a 10W, molto apprezzato il caricatore che troviamo in confezione.

Software:

L’esperienza software del Motorola Moto G53, viene fornita attraverso l’ultimo sistema operativo Android 13 senza alcuna interfaccia utente personalizzata. Come già sappiamo, sui dispositivi Motorola non c’è nessuna app di sistema o app bloatware pre-installata; questo garantirà un utilizzo dell’interfaccia utente pulito e fluido.

Comparto fotografico:

Motorola Moto G53 ha una configurazione a doppia fotocamera nella media. La camera principale offre un sensore da 50 MP che gestirà i colori e il contrasto in modo abbastanza preciso. Inoltre, otteniamo anche molte interessanti funzionalità nella app fotocamera, che ti consentono di catturare ricordi preziosi.

Parlando delle foto in condizioni di scarsa luminosità, il rumore è visibile in una certa misura nella modalità notturna, ma nel complesso i risultati sono decenti. Peccato soltanto che il secondo obbiettivo non sia una lente grandangolare, ma è una camera macro.

In termini di registrazione video, Motorola Moto G53 registra con una risoluzione di 1080p, ma non ha un supporto di stabilizzazione video adeguato. Ad ogni modo, l’obiettivo della fotocamera selfie, cattura foto con risultati decenti, grazie anche al supporto software AI.

Conclusioni e prezzo:

In questa situazione, consigliare la nuova generazione di smartphone è molto complesso, soprattutto quando il prodotto precedente ha riscosso un successo significativo. Il Motorola Moto G53 viene lanciato sul mercato con un prezzo di 249,90 € e si trova a confrontarsi con il suo predecessore, che è stato un prodotto di successo.

Attualmente, il Motorola G52 è spesso disponibile a 199€ in offerta e pensiamo che non esista un acquisto migliore in pratica su tutti i fronti; l’unico motivo per preferire il G53 potrebbe essere la connettività 5G.